Esra Dermancıoğlu "Aşk Taktikleri" filmini sert sözlerle eleştirdi: ‘Biz zombi miyiz?’

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, başrollerini Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Netflix’in ‘Aşk Taktikleri’ filmini sert sözlerle eleştirdi. Oyuncu Dermancıoğlu, film ve dizi sektöründe 40 yaş ve üstü insanların yok sayıldığını belirterek, filmin 20 ila 27 yaş defilesi olduğunu belirtti.

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in başrollerini paylaştığı FOX’un yeni dizisi ‘Hudutsuz Sevda’ ile ekranlara dönmeye hazırlanan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu’nun ‘Aşk Taktikleri’ çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ adlı dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Dermancıoğlu, başrollerini Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Netflix’in ‘Aşk Taktikleri’ filmini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

‘AMERİKA’DA ONU 200 YIL EVVEL YAPTILAR’

Oyuncu Dermancıoğlu, dün gece izlediği bir filmin ardından sosyal medya hesabından 7 dakikalık bir video yayınladı. Ülkemizde sadece 20 ile 27 yaş aralığındaki gençlerin hikayelerine yer verildiğini belirten oyuncu, dizi ve film sektörünün kendisi gibi 40 yaş ve üstü insanları yok saydığını öne sürdü. Oyuncu, konuşmasının devamında ise Netflix’in çok konuşulan film serisi ‘Aşk Taktikleri’ni sert sözlerle eleştirdi.

‘’Aşk Taktikleri' diye işler yapılıyor. Ne aşk taktiği, hangi taktik? Eski onlar, bitti gitti.’’ ifadelerini kullanan oyuncu Dermancıoğlu, açıklamasının devamında ise; ‘’Amerika’da onu 200 yıl evvel yaptılar. Amerika o filmi 2. Dünya Savaşı’nda yaptı. Öyle bir şey yok, kimsenin taktik maktik yaptığı yok. Yapımcılar Türkiye’de 50 yaş üzeri bir hikâye konulduğu zaman izlenmeyeceğini zannediyorlar ama babalar gibi seyredilir.’’

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