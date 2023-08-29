Prenses artık sosyal medya yıldızı olacak: Instagram’dan gönderi başına 1 milyon dolar kazanmaya hazırlanıyor!

Günümüzde sosyal medyada yapılan paylaşımlar sadece gündelik hayatımızı ortaya koymaktan daha fazla anlam taşıyor. Takipçi sayısı arttıkça yapılan paylaşımlar artık sosyal medyayı bir kazanç kapısı haline getiriyor. Kimileri için bu durum kolay yoldan para kazanmak anlamına geldiği için doğru değil. Çoğu insan içinse büyük bir fırsat.

ÜNLÜLER İÇİN SOSYAL MEDYADAN PARA KAZANMAK BİR HAYLİ KOLAY

Yıllar boyu bu uğurda emek harcayan, sosyal medyada en çok da Instagram gibi görsel paylaşımların yapıldığı platformlarda kendini yoktan var eden ve çok takipçiye ulaşıp bunu gelir kapısı yapan çok sayıda insan var. Bir de madalyonun öteki yüzü…

Zaten ünlü, televizyon, sinema ya da moda dünyasından büyük isimler de sosyal medyadaki görünürlüklerini kârlı bir kazanç kapısına dönüştürmeyi biliyorlar. Yüz binlerce takipçisi hatta milyonları bulan hayranlarının desteğiyle yaptıkları her paylaşım çok beğeni toplayan ünlüler bu platformları da servetlerini katlamak için kullanıyor.

Harry ve Meghan Amerika'ya yerleştikten sonra yeni işlere, yeni kazanç kapılarına ve lüks yaşamlarına devam edebilecekleri büyük bir servete ihtiyaç duyuyor

HARRY VE MEGHAN AMERİKA’YA GİTTİKLERİNDEN BERİ POPÜLER KÜLTÜR İKONU OLDULAR

İngiliz kraliyet ailesinin prensi Harry ile evlenen ve o günden beri adından her gün bir sebeple bahsettiren Meghan Markle da aynı yolu yürümeye başlayacak gibi görünüyor. Çift İngiltere’de üzerlerine çok gelindiği için 2020’de ABD’ye taşınmıştı. O günden beri de üzerlerine daha az ilgi çekmek istediklerini söylemelerine rağmen bunun tam tersini yaptılar.

Bomba röportajlar, belgeseller ve anı kitabı derken Harry ve Meghan giderek ünlerini artırdılar ve birer popüler kültür ikonu haline geldiler. Ancak ortada tek bir sorun vardı: Lüks ve şatafat istemiyoruz diyerek gözlerden uzak kalmaya gittikleri Amerika’da saray yavrusu gibi bir ev satın aldılar ve aynı lüks yaşantıyı sürmeye devam ettiler.

Meghan Markle, Harry'le kurdukları prodüksiyon şirketiyle bir podcast serisi sunmuştu ancak program beğenilmedi ve anlaşma iptal edildi

ONLARA YENİ KAZANÇ KAPILARI LAZIM

Çiftin yakın çevresi ve onları yıllardır takip eden gazeteciler ve kraliyet uzmanlarına göreyse çiftin mali kaynak konusunda sıkıntıları var. Ve bu zenginlik dolu yaşantıyı sürdürmeleri için yeni gelir kapılarına ihtiyaçları var. Bu konuda da Meghan Markle devreye girmiş durumda. Sussex Düşesinin Hollywood’daki bağlantılarını kullanmaya başladığı çoktandır konuşuluyor.

Zamanının çoğunu Prens Harry ve çocuklarıyla birlikte Kaliforniya'da geçiren Markle, nisan ayında Hollywood'un en büyük menajerlik ve cast ajanslarından WME’nin en güçlü isimlerinden Ari Emmanuel'le anlaştı. Meghan’ın artık onu temsil eden bir ajansı var ve aynı zamanda da sektörün en yırtıcı isimlerinden biri menajerliğini yürütüyor.

Meghan Markle Hollywood'daki eski bağlantılarını ve sahip olduğu ünü avantaja dönüştürüp büyük bir yıldız olmanın peşine düştü

MEGHAN HOLLYWOOD’UN EN GÜÇLÜ AJANSIYLA ANLAŞTI

Yetenek ajansı WME, anlaşma yapıldığı zaman Twitter üzerinden "Ajans Meghan Markle için Film ve televizyon prodüksiyonu, marka ortaklıkları ve daha fazlası dahil olmak üzere ajansın ve daha geniş ekosisteminin çeşitli yönlerinde iş girişimlerini geliştirmeye odaklanacak" diye yazmıştı. Bu yeni girişimlerin ilk halkası olarak Meghan Markle’ın Instagram yıldızlığına göz kırptığı ortaya atıldı.

Eski prensesimizin Instagram üzerinden gönderi başına 1 milyon dolar kazanmaya hazırlandığı iddiası büyük ses getirdi. Finans uzmanına göre Meghan Markle Instagram'da paylaşım yaparak oldukça iyi para kazanabilir. Danışman Eric Schiffer Daily Mail'e verdiği demeçte "Meghan Markle platformu aktif olarak kullanırsa kısa sürede Instagram'da en çok takip edilen hesaplardan biri olur" dedi.

Meghan Markle'ın son hamlesinin Instagram yıldızlığı olduğu düşünülüyor: Güçlü bir ajansla anlaşma imzalayan eski prensesimiz büyük markalarla çalışıp gönderi başına 1 milyon dolar kazanabilir

GÖNDERİ BAŞINA 1 MİLYON DOLAR KAZANMASI ÇOK KOLAY

Uzmanlara göre Kardashianlar gibi, bir ürünü tanıtan tek bir gönderi için 1 milyon dolar ve daha fazlasını talep edebilen ünlüler varken Meghan'ın bu tür ücretler kazanmaması için hiçbir neden yok. 42 yaşındaki Sussex Düşesi bu ayın başında “@megan” adlı Instagram hesabını almıştı. Instagram'daki @meghan kullanıcı adı, hiçbir gönderi paylaşmamış olmasına rağmen şimdiden yaklaşık 820.000 takipçi toplamış durumda.

Yeni ajansının Meghan için ne gibi hamleler planladığı henüz belli değil. Ancak herkes düşesin sosyal medyada “pazarlanmasının” en mantıklı adım olacağını düşünüyor. Öte yandan her şeye rağmen dünyanın en büyük monarşisinin; İngiliz kraliyet ailesinin hâlâ bir parçası olan Meghan Markle’ın her şeyin reklamını yapabilmesi de pek mümkün görünmüyor. Uzmanlar Meghan Markle’ın siyasi ve sosyal inançlarına uygun kaliteli markalar ve şirketlerle iş birliği yapması gerektiğini söylüyor.

Meghan Markle ve Prens Harry çok satan bir kitabın film haklarını satın aldı... Kitap bir filme dönüşecek, Meghan ve Harry de yapımcı olacak: Düşesin bir yandan da yeniden oyunculuğa dönüp gözünü ünlü yönetmenlerle çalışmaya diktiği söyleniyor

DEV MARKALARIN YÜZÜ MÜ OLACAK YOKSA OYUNCULUĞA MI DÖNECEK?

Ki zaten Meghan’ın da gözünü bu konuda yükseklere diktiğinin ilk işaretleri çoktan gelmişti. Daha İngiltere’den ayrılmadan önce bile her davette, özel günde ve törende karı koca Dior giysiler giyen Harry ve Meghan’ın bu dev moda markasının yüzü olmak için anlaşma yapmaya hazırlandıkları iddia edilmişti. Bu iddia henüz doğruluk kazanmış olmasa da çifte yakın kaynaklar şimdiden "Meghan ve ekibi çok çalışıyor" yorumları yapmaya başladılar bile.

Meghan Markle'ın oyunculuğa da yeniden sıcak baktığı ve gözünü Oscar’lı büyük yönetmenlerle çalışmaya dikerek tekrar kamera karşısına geçmeyi planladığı da söyleniyor. Öte yandan çiftin yakın çevresi bunun kimsenin beklemediği sürpriz bir hamle olacağını işaret ediyor. Söylenenlere göre eski prensesin yeni hamlesi tam da Meghan Markle’ın nasıl bir insan olduğunu herkese kanıtlayacak bir hamle olacakmış. Bu yeni hamleye az zaman kalmış gibi görünüyor…

Hürriyet