Esra Dermancıoğlu: Türkiye’deki sanatçıları anlamıyorum, cahilce bir bölünme var

Depremlerin ardından sosyal medyada normalleşme tartışmaları gündeme geldi. Bergüzar Korel'in insanların günlük yaşantısından paylaşımlar yapmasına tepki vermesi sonrası bazı ünlü isimlerden yorumlar gelmeye devam ediyor. Esra Dermancıoğlu ise bu tartışmalara isyan etti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından normalleşme tartışmaları başladı ve ünlü isimler de dahil olmak üzere sosyal medya ikiye bölündü.

“YIRTTINIZ KENDİNİZİ NORMAL DE NORMAL DİYE”

Oyuncu Bergüzar Korel Instagram’da günlük yaşantısından paylaşım yapanlara şu sözlerle isyan etti:

“Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Yok o haklı, sen de haklıcısınlar. Komşunun evinden cenaze çıktığında TV açılmayan evlerde büyüdük. Yok onun acıyı ifade şekli başkaymış da bilmem ne. Sahte hüznünüze kılıf uydurmasın. Kendi hayatınızda ne yaparsanız yapın bize ne. Ama durun ya.”

Bergüzar Korel’in bu açıklamasını gören Demet Akalın “Keşke daha çok para kazansam da yardımlarımı kendi gözlerimle yapsam. Yaptığımız evlere bir tane ikinci el eşya koymadık. İçinde olmayınca hele uzaklardan konuşmak ne kadar kolay. Kimseyi kınamayın” yorumunda bulundu.

“TUZLARI PEK KURU!”

Didem Uzel ise “Bergüzar Korel, acaba sosyal medya üzerinden işbirliği yapıp para kazanan insanların gelecek ay aidatlarını, doğalgaz, elektrik faturalarını, çocuklarının okul taksitlerini de ödeyecekmiymiş! Saçma saçma açıklamalarda bulunmasın kimse! Ben 99 depremini yaşadım, o acıyı en iyi ben bilirim. Zaten ‘normalleşmeyin’ diyenlşere bakın tuzları pek kuru! Kimse kusura bakmasın bunca insan işine dönmek zorunda. Zaten ülkenin ekonomisi ortada! Gerekirse o kahveyi paylaşacak mecbur!” ifadelerini kullandı.

“İNSANLIĞIMDAN UTANDIM”

Oyuncu Birsu Demir de “Kimseye saldırmak istemiyorum ama bir gün de çocuğunuzu, yediğinizi, içtiğinizi, gittiğiniz tatili görmesek olur be. Evet ben de hayatıma devam ediyorum (etmek zorundayız!). Ama her gün acı içinde molozun altında kalmış, donarak ölmüş, günlerce yardım beklemiş, ailesinin çocuğunun cenazesine ulaşamamış, enkazın altından sevdiğinin parçalarını toplayan insanları gördükten sonra nasıl story koymaya devam edebiliyorsunuz, çok ilginç ya. Şu günlerde sosyal medya evsiz, yurtsuz, zor durumlarda olan insanlar için kullanılacakken senin keyif yapan hallerini görmek istemiyorum! Bir de siz benim eşim dostumsunuz. Yazık be! Hepiniz adına insanlığımdan utanıyorum” dedi.

“NE ALAKASI VAR?”

Tüm bunların ardından oyuncu Esra Dermancıoğlu tartışmalara isyan etti. Dermancıoğlu Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Türkiye’deki sanatçıları anlamıyorum. Ne alakası var? Konumuz deprem, insanların vefat etmesi, binaların yıkılması, korkunç bir afet olması. İnanılmaz bir dönem yaşıyoruz. O normalleşmiş, bu normalleşmiş ne demek? Ne kadar cahilce bir bölünme. Böyle cahilce bir şey olabilir mi? Birilerine cahil derken biraz kendimize de bakmak lazım. Sanatçılara bakıyorum da ne oluyor? Belki normalleşmeyen evde partiler yapıyor. Instagram üzerinden bir kritik yapılamaz. Allah aşkına böyle bir cehalet olabilir mi? Size ne canım.”

sözcü.com.tr