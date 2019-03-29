Eşref Kolçak'tan kötü haber!

Akciğer Rahatsızlığından Dolayı Zor Günler Geçiren Eşref Kolçak, Yürümekte Güçlük Çekiyor

Akciğer rahatsızlığından dolayı zor günler geçiren 92 yaşındaki usta oyuncu Eşref Kolçak, yürümekte güçlük çektiği için hastanede tedavi görecek.

Geçtiğimiz Ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncu Eşref Kolçak'ın tedavisi devam ediliyor.

92 yaşındaki usta oyuncu Eşref Kolçak'ın akciğerleri tedavi edildi ancak yürümekte zorlandığı için uzun süre daha hastanede tedavi göreceği öğrenildi.

"GÖZLERİM AÇIK GİDER"

Kolçak'ın akciğerlerinin tedavi edildiği ancak ayağında oluşan kireçlenme nedeni ile yerinden kalkamadığı ve yürümekte zorlandığı öğrenildi. Onur Akay Medya'ya açıklama yapan Kolçak, "Sinemada 75 yıllık telif hakkımı almadan gidersem gözlerim açık gider." dedi.

"BENİ NE KADAR SEVİYORSANIZ BEN SİZİ İKİ MİSLİ SEVİYORUM"

Ayrıca sevenlerine sesli mesaj gönderen usta oyuncu, "Beni ne kadar seviyorsanız ben sizi iki misli seviyorum. Hadi hepinizi öpüyorum canı gönülden." ifadelerini kullandı.