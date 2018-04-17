Evde parti yaparken Sevgilisine Basılmış!

Oyuncu Tuvana Türkay'ın sevgilisi Fenerbahçeli Alper Potuk'u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği ortaya çıktı.

Anadolu Yakası'ndaki müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla birlikte parti düzenleyen Alper Potuk, Tuvana Türkay'la ilişkisinin bitmesine neden oldu.

KAPIYI AÇILMAYINCA BAHÇEDEN DOLAŞIP GİRDİ

Sevgilisine telefonla ulaşamayan Türkay, kapıyı çalmasına rağmen açılmayınca bahçeden dolaşıp eve girdi. Sevgilisine eğlence sırasında yakalanan Potuk, durumu açıklamaya çalışsa da, daha önce de benzer bir olay yaşayan Tuvana Türkay, ilişkiyi orada bitirdi.