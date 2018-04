GECE KULÜBÜ PATRONU İSYAN ETTİ!

Gece Kulübü Patronu: Gerçekleri duymak istemiyorlar mı?

Bakanlık: Avukatları çalıştayda bulunacaktır

Candan MERT

İç işleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Ayşegül Baybars, Gece kulüpleri ile ilgili bir çalıştay düzenleyeceğini açıklayarak Gece kulübü patronları da dahil olmak üzere ilgili paydaşları da bu çalıştaya çağıracağını açıklamıştı. Davetiyelerin patronlara ulaştırılmasının ardından daha önce davet gönderilmesine rağmen bazı paydaşların ‘katılımlarının iptali’, muhatapları tarafından tepki ile karşılandı.

Gece Kulüpleri Çalıştayı’na katılım iptali bağlamında Haberal Kıbrıslı’ya konuşan bir Gece Kulübü Patronu, çalıştaya önce davet edilip, ardından davetlerinin iptalinin neden olduğunu anlayamadıklarını dile getirirken, “Biz orada gerçekleri konuşacaktık, bir çekinceleri mi vardı ki bu davetleri iptal ettiler?” ifadelerini kullandı.

Konu bağlamında ulaştığımız İç işleri Bakanlığı, Gece Kulüpleri Çalıştayı’na kimsenin katılımının engellenmediğine dair açıklama yaparken, gece kulüplerini temsilen bahse konu avukatlarının çalıştayda olacağını dile getirdi.

Patron: Gerçekleri duymak istemiyorlar mı?

Halkın gece kulüpleri hakkında kulaktan dolma bilgilerinin olduğunu ve çalıştayda bu gibi bilgilerin tüm gerçekleri ile konuşacaklarını kaydeden Gece Kulübü Patronu, iptalin olması ile birlikte 'yetkililerin gerçekleri duymak istemedikleri' kanısına vardığını açıkladı. Gerek basın-yayın organları ile, gerekse de kendi açıklamaları ile bu gibi durumları aydınlatacaklarını ifade eden Gece Kulübü Patronu, kendileri hakkında konuşulan ne varsa gereken cevapların birer birer verileceğini belirtti.

“Kimseden bir çekincemiz yok”

Gece Kulübü Patronları olarak her şeyin yasal olarak işlemesi gerektiği kanaatinde olduklarını ve kulüpler ile ilgili çalıştayda kendilerinin bulunmasının şart olduğunu dile getiren Kulüp Patronu, bu bağlamda çalıştayda sektörün en eski işletmecileri olarak özellikle bulunması gereken kişilerin arasında olduklarını aktardı. Gece kulüplerinde ne yapıldığının bilinip bilinmediğini sorgulayan Gece Kulübü Patronu, “Haydi bilmiyordunuz diyelim, neden her ay 60 bin TL vergi alıyorsunuz?” dedi. Kendilerinin kimseden bir şey saklamayacaklarının ve her konuda şeffaf olduklarının altını çizen Kulüp Patronu, kendilerine sorulacak her soruya cevap vermeye hazır olduklarını ve bu bağlamda hiçbir çekincelerinin bulunmadığını aktardı.

“Kambersiz düğün olur mu?”

Gece Kulüpleri Çalıştayı’nda kendi bildikleri kadarıyla düşüncelerini ileteceklerini ve hükümetin uygun görmesi halinde bu düşünceler değerlendirilerek işleme konulması gerekenlerin işleme konulabileceğini kaydeden Gece Kulübü Patronu, “Şimdi biz orada olmayacağız, siz orada ‘kambersiz düğün’ yapacaksınız; bu ne demektir? Biz olmadan siz nasıl ve neyin kararını alacaksınız?” ifadelerini kullandı. Gece Kulüpleri bağlamında alınan kararların kendi düşünceleri de alınarak yapılması gerekliliğini vurgulayan Kulüp Patronu, kendi düşünceleri olmadan yapılan çalıştaydan bir fayda sağlanamayacağını kaydederken, ‘işleyen’ ve ‘işletmeci’nin kendileri olduğunun altını çizdi.

“Söz hakkımız olmalı”

Çalıştaya davet edilenler arasında işlerinde en eski olan kendisi, bir başka kulüp işletmecisi ve yaklaşık 20 yıldır avukatları olan şahsın da bulunduğunu ve ardından 3’ünün de katılımlarının engellendiği yönünde açıklamalarda bulunan Gece Kulübü Patronu, “Hatta orada ‘Avukatın ne işi var?’ muhabbeti de yapıldı, o bizim 20 yıllık avukatımızdır” dedi. Ne olursa olsun çalıştayda bulunmaları gerektiğini kaydeden Gece Kulübü Patronu, kendi işletmeleri için alınan kararlarda söz sahibi olma haklarının bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Konu bağlamında ulaştığımız İç işleri Bakanlığı, Gece Kulüpleri Çalıştayı’na kimsenin katılımının engellenmediğine dair açıklama yaparken, gece kulüplerini temsilen bahse konu avukatlarının çalıştayda olacağını dile getirdi. Çalıştayda gece kulüpleri için Gece Kulüpleri Patronları yerine avukatlarının olmasından dolayı herhangi bir sıkıntının bulunmadığını belirten İç işleri Bakanlığı, dolayısıyla gece kulüpleri için yapılacak düzenlemelerde onlara da söz hakkı verileceğini ifade etti.

Haberal Kıbrıslı