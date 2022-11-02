Evde talihsiz kaza... Ajda Pekkan korkuttu!
Evde talihsiz kaza... Ajda Pekkan korkuttu!
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Süperstar Ajda Pekkan sevenlerini korkuttu. Sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçiren Pekkan'ın kalça kemiği çatladı.
Kötü Haber Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından duyuruldu:
"Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim.
Oğuz Arınmış Menajeri"
76 yaşındaki Ajda Pekkan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincini Kuruçeşme Açıkhava’da yaşamıştı. Hayrana unutulmaz bir gece yaşatan şarkıcı kasım ayı boyunca sahne alacağı konserlerini erteledi.
Hürriyet
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