"Evet mahrem! Yuh bana be…"

Türkücü Alişan oyuncu eşi Buse Varol ile sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa gelen yorumlara tepki gösterdi.

Alişan sosyal medya hesaplarından Buse Varol'la birbirlerine duydukları aşkı gösteren paylaşımlarda bulununca bazı takipçileri tarafından eleştirilmişti.

Eşinin kendisini yanağından öperken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Alişan kendisine gelen ‘mahrem’ yorumları sonrasında şu açıklamayı yaptı: “Çok özel ve mahrem bir fotoğraf evet… Karım beni yanağımdan öpüyor ve ben kendi sayfamdan paylaşıyorum yuh bana be!” Alişan ve Buse Varol çifti Beşiktaş'ta 900 kişinin katıldığı bir düğünle geride bıraktığımız mayıs ayında dünya evine girmişti.