"Gözümde çapak, dudağımda ayran, kaşım da yamuk"
"Gözümde çapak, dudağımda ayran, kaşım da yamuk"
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Sosyal medyayı kısa sürede esir alan 'Makyajsız fotoğraf' akımına manken Özge Ulusoy da kayıtsız kalmadı.
Ulusoy paylaştığı fotoğrafın altına “Gözümde çapak, yanağımda güneş lekesi, dudağımda ayran var ama olsun… Akıma ayak uydurdum… Kaşım da yamuk” notunu düştü.
Bir yandan sunuculuk yapan bir yandan da podyumda boy gösteren Özge Ulusoy, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.
Son zamanlarda sosyal medyayı ele geçiren ‘makyajsız fotoğraf paylaşma akımı’na dahil olan Ulusoy, Instagram hesabının hikaye kısmında paylaştığı fotoğrafla ‘ben de varım’ dedi.
ÖZGE ULUSOY MAKYAJSIZ FOTOĞRAF AKIMINA DAHİL OLDU
Özge Ulusoy Ulusoy paylaştığı fotoğrafa “Gözümde çapak, yanağımda güneş lekesi, dudağımda ayran var ama olsun… Akıma ayak uydurdum… Kaşım da yamuk” notunu düştü.
Etiketler : Özge Ulusoy
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