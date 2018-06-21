"Gözümde çapak, dudağımda ayran, kaşım da yamuk"

Ulusoy paylaştığı fotoğrafın altına “Gözümde çapak, yanağımda güneş lekesi, dudağımda ayran var ama olsun… Akıma ayak uydurdum… Kaşım da yamuk” notunu düştü.

Bir yandan sunuculuk yapan bir yandan da podyumda boy gösteren Özge Ulusoy, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor.