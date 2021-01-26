Evinde aniden rahatsızlanarak hayatını yitirdi.
Evinde aniden rahatsızlanarak hayatını yitirdi.
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Lefkoşa’da ara bölgede yaşayan 104 yaşındaki Elsie Slonim bugün evinde aniden rahatsızlanarak hayatını yitirdi. Polis, doktorundan elde ettiği bilgiye dayanarak, Slonim’in ölüm sebebinin “solunum yetmezliği” olduğunu açıkladı.
Eşinin işi nedeniyle 1939’da Kıbrıs’a gelen Yahudi kökenli Slonim, 1966’dan beri Dereboyu’ndaki askeri bölgede yaşamı sürdürüyordu
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