Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adamın nutku tutuldu: Bir bitki bunu nasıl fark edebilir?

Sosyal medyada yayınlanan bir video, izleyenleri duygulandırdı. Evinin balkonundaki asma ağacının demire tutunma şeklini gören adamın nutku tutuldu. Videodaki adam, "Bir bitki bunu nasıl fark edebilir, bu mucize" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birbirinden ilginç 1videolar paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak paylaşılan bir video ise hayli dikkat çekti. Evinin balkonunda bulunan asmadaki detayı fark eden adam, büyük şaşkınlık yaşadı. Balkon demirinden balkonun diğer kısmına doğru ilerleyen asmanın, dallarıyla balkon demirlerini sık sıkıya kavradığı görülüyor.

"İLGİNÇ DEĞİL Mİ?"

Dalların hiçbir demiri atlamadığını belirten adam, "Hani ilk demire sarılmış, bunu anladık diyelim. Ancak 2 ve 3. demirde de aynı manzara var. Gerçekten çok ilginç değil mi? Bu bitkinin demirleri fark etmesi gerçekten de mucize" dedi.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

Söz konusu video, yayınlandıktan sonra çok sayıda yorum aldı. Vatandaşlar, doğanın harika bir döngüsü olduğunu belirterek, bitkilerin yaratılış biçimlerinin mükemmel olduğunu ifade etti.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin