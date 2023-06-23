Evlenir evlenmez bakın ne yaptı! O akıma uydu

Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle milyonların beğenisini kazanan ünlü oyuncu Eda Ece, 21 Haziran'da uzun zamandır birliktelik yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girdi. Görkemli düğünün yankıları devam ederken ünlü oyuncu evlenir evlenmez o akıma uydu.

2019 yılından bu yana ilişki yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer evlendi. Ünlü çift, yılın en uzun günü olan 21 Haziran’da Four Seasons Hotel İstanbul At The Bosphorus’ta düzenlenen düğün töreniyle nikâh masasına oturdu.

Görkemli düğünün yankıları devam ederken ünlü oyuncu düğününün hemen ardından akıma uyup sosyal medya sayfasındaki soyadını Tuncer yaptı. Eda Ece'nin bu hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Düğünde Eda Ece’nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen’in yanı sıra Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli, Buğrahan Tuncer’in şahitliğini ise Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli yaptı.