Spor yapanlara uyarı!Yanınızdan ayırmayın...60 dakika sonra ortaya çıkıyor

Yaz aylarının gelmesiyle güvenli bir şekilde egzersiz yapmak daha önemli bir hal aldı. Yüksek sıcaklık vücuda ekstra yük bindirdiğinden yaz aylarında egzersiz yapmak zorlaşır, sıcak çarpması, aşırı su kaybı ya da ısı bitkinliği gibi sorunlara davetiye çıkarabilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk sıcak havalarda spor yaparken su içmenin altını çizerken yaz aylarında serin kalmaya yardımcı olacak tavsiyelerde de bulundu.

Duygu Yeşilgöz/gazetevatan.com

Kendinizi zorlamadan hem formda kalıp hem de sağlıklı bir vücuda sahip olmak için Op. Dr. Güncel Öztürk, “Antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında susuz kalmamak önemli” diyerek hava sirkülasyonu sağlayan, hafif olan giysiler giymek, küçük molalar vermek ve yaza geçişle antrenmanları değiştirmek gerektiğini söylüyor.

AKTİVİTE ARASI SU İÇMEK ÖNEMLİ

Yazın günün en sıcak zamanının 10:00 - 15:00 arası olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Güncel Öztürk açık havada yapılacak bir antrenman için 10.00’dan önce ya da 15:00’ten sonra spor yapılmasını öneriyor ve su tüketiminin önemine vurgu yapıyor:

“Antrenman öncesinde, sırasında ve sonrasında susuz kalmamak önemlidir. Her koşuya çıktığınızda veya parkta yürüyüşe çıktığınızda yanınızda en az bir su şişesi getirin.

Antrenmanlar sırasında, aktivite setleri arasında su içtiğinizden emin olun. 60 dakikadan daha uzun süre egzersiz yapıyorsanız, özellikle sıcakta yudumlamak için bir spor içeceği ekleyebilirsiniz, çünkü bunlar vücudunuzu yeniden sulandırabilen ve yenileyebilen potasyum ve elektrolitler içerir.

Yüksek sodyum seviyeleri, sıcak bir gün için önemli bir bileşendir ve aslında vücudunuz için iyi olabilir.”

EGZERSİZLER ARASI MOLAYI ATLAMAYIN

Sıcak havalarda vücut için iyi olabilecek bir diğer etkenin hava alan giysiler olduğunu söyleyen Öztürk, “Yüzünüzü gölgelemek ve teri uzak tutmak için bir şapka takın. Hava sirkülasyonu sağlayan, hafif olan giysiler giyin. Giysileriniz çok kalınsa, vücudunuzun nefes alması zorlaşır ve sıcak bitkinliğine veya sıcak çarpmasına neden olabilir.” diye uyarıyor.

Olası tehlikenin önüne geçmek için ise Öztürk “Baş dönmesi, mide bulantısı veya yorgunluk hissetmeye başlarsanız, kendinize bir mola verin. Dinlenmek için biraz ara vermek, egzersizinizi aşırıya kaçmaktan ve hastalanmaktan veya yaralanmaktan ve çalışmayı tamamen bırakmaktan daha iyidir.” diyor ve ekliyor:

“Yaz sıcağı, standart yüksek yoğunluklu antrenmanınız için çok zorlayıcı geliyorsa, gün boyunca birkaç küçük antrenmana bölün. Bu, vücudunuzun zindelik ve egzersiz hedeflerinizi tehlikeye atmadan dinlenmesine ve yakıt ikmali yapmasına izin verecektir.”

KIŞTAN YAZA GEÇİŞTE ANTRENMAN DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİN

Yazın spor yaparken vücudun sağlığı için antrenman bölmek kadar antrenmanların değiştirilmesi tavsiyesinde bulunan Öztürk, “yürüyüşü bisikletle, koşuyu yüzmeyle veya kürek çekmeyle değiştirin” diyerek sporu eğlenceli hale getirmeyi öneriyor:

“Bu aktiviteler, yaz aylarında serin kalmanın yanı sıra eğlenceli ve yeni bir şekilde formda ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.”

TOK KARNINA EGZERSİZ YAPMAYIN

Yazın sporun saat kaçta yapılması gerektiği ya da spor yaparken nasıl kıyafetler tercih edilmesi gerektiği kadar yenilen yiyeceğe ve ne zaman yenileceğine de dikkat edilmesi gerektiğini belirlen Öztürk, “Tok karnına egzersiz yapmayın, tek ihtiyacınız olan hafif bir atıştırmalık. Egzersiz yaptıktan sonra da vücudunuzu yenileyecek ve sizi daha uzun süre tok tutacak yüksek proteinli yemekleri tercih edin” derken yazın radyofrekans ısıtmalı invaziv işlemler ile yağ yakılabilip, kas kütlesinin artırılabileceğini de hatırlatıyor.