Evleniyor!

Pop şarkıcısı Burcu Güneş, yeni yılda evli sanatçılar arasına dahil olacak. Güneş evlilik kararı aldığını sahnede açıkladı.

Türk Pop Müziği'nin sevilen seslerinden Burcu Güneş, Sheraton Grand Adana'da ‘2018'e merhaba' dedi. Sevil Erhan imzalı gri ve kırmızı olmak üzere özel tasarım iki elbise giyen Burcu Güneş, “2018'in hepimize sağlık, huzur ve bereketle gelmesini temenni ediyorum. Ülkemiz için de çok güzel bir yıl olsun” sözleriyle yeni yılı selamladı.

Güneş, sevgilisi Hakan Kutal'ın doğum gününü de sahnede kutladı. 1 Ocak doğumlu Kutal, Burcu Güneş'in daveti üzerine sahneye çıktı. İkiliyi yan yana gören dinleyiciler “Evlilik ne zaman?” diye sorunca Burcu Güneş, “2018'de evleniyorum” diyerek müjdeyi verdi.