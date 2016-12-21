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Evli İş Adamı 200 Bin TL Teklif Etti!

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Evli İş Adamı 200 Bin TL Teklif Etti!
Şok itiraf!

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Cansu Taşkın, canlı yayında flaş bir itirafta bulundu.

Kanal D'de ekrana gelen 'Renkli Sayfalar' programına katılan Cansu Taşkın, kendisiyle reklam aşkı yaşaması için bir işadamının 200 bin TL teklif ettiğini söyledi.

Ünlü isim, "Bir işadamı evli olduğu halde dergilere çıkmak için, ünlü olmak için benimle yemek yemek istedi. 'Sana şu kadar para verelim. Beraber bir yerde yemek yiyin görüntülenin' dediler" şeklinde konuştu.


Aldığı teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Cansu Taşkın, "Teklif gelince ben bir şok oldum, daha neler neler... 200 bin TL civarı teklif etti. Sadece camianın içerisine girmek için verecek o parayı. Akşam yemeği yiyip görüntülenince ünlü olacak işte. Sonra da evli olduğu ortaya çıkacak falan..." ifadelerini kullandı.

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