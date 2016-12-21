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Hollywood Güzeli İle Aşk Yaşıyor!

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Hollywood Güzeli İle Aşk Yaşıyor!
Sermiyan Midyat dünyaca ünlü oyuncu ile birlikte!

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyad, Hollywood'ın güzel oyuncusu Natalie Burn ile birlikte

Sermiya Midyat, Hollywood yıldızlarının rol aldığı ‘Cehennem Melekleri 3’ filminde Mel Gibson’ın eşini canlandıran Natalie Burn ile aşk yaşıyor.

Ünlü oyuncunun, ‘Cehennem Melekleri 3’te Sylvester Stallone, Mel Gibson, Harrison Ford, Antanio Banderas gibi yıldızlarla birlikte kamera karşısına geçen Natalie Burn’le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

 Midyat, ‘Ay Lav Yu Tuu’ filminde birlikte rol aldığı Burn ile önceki akşam Bebek’te el ele objektiflere takıldı.  Waffle yiyen ikili, soğuk havadan birbirlerine sarılarak korunmaya çalıştı. Bir süre yürüyen çift üşüyünce Midyat, özel şoförünü çağırtıp sevgilisiyle evinin yolunu tuttu.

 Türkiye’de ‘Ay Lav Yu Tuu’nun dışında ‘Ghost of Garip’te de rol alan Burn, ‘Cehennem Melekleri 3’ filminin galasında Mel Gibson’la objektiflere poz vermişti.

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