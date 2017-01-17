EYLEM YAPACAKLAR!
Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacaklar!
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), perşembe günü saat 12.00’de Maliye Bakanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı.
KTOEÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, eylem gerekçesi “Hükümetin, pahalılık ve alım gücünün yok edilmesi karşısında zamlara devam eden politikaları” olarak açıklandı.
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Etiketler : KTOEÖS, Maliye Bakanlığı, Eylem
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