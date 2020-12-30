Ezo Sunal’dan bebek müjdesi

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek beklediğinin müjdesini verdi. Anne Gül Sunal'ın kızının fotoğrafını paylaşarak rahmetli eşine seslendiği paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

Kemal Sunal ve Gül Sunal’ın oyuncu kızları Ezo Sunal, müzisyen Ömer Öztüyen ile 2018’de evlenmişti. Çift, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

30 HAFTALIK HAMİLE

Ezo Sunal, dün Instagram hesabından peş peşe pozlarını paylaştı. 30 haftalık hamile olduğunun müjdesini veren Ezo Sunal, “Yeni yıla böyle giriyoruz. Enerjimiz, sağlığımız, neşemiz, sevdiklerimiz bizimle olsun” diyerek müjdeli haberi duyurdu.

Berna Laçin, Pınar Altuğ Atacan, Aylin Kontente, Doğa Rutkay Kamal, Alper Kul ve Efe Parlar gibi ünlü isimler, paylaşıma yorum yaparak çifti tebrik etti.

“KEMAL, BİR TORUNUMUZ DAHA OLUYOR”

Kızının hamilelik pozunu Instagram hesabından paylaşan Gül Sunal, “Kemal, canım kızımız anne olacak inşallah. Bir torunumuz daha oluyor. Umarım hissediyorsundur” diyerek herkesi duygulandırdı.

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