FACEBOOK SİZİ İZLİYOR MU?

Facebook'un aldığı yeni patent ile insanların duygularını öğrenmek adına izinsiz olarak webcam'lere erişim sağlayıp kullanıcıları izleyebileceği iddia edildi.

CBInsight'a göre Facebook 2015 yılında insan duygularını anlayabilen bir patent aldı. Yine iddiaya göre, söz konusu patent sayesinde yüz tanıma algoritması telefonlarınön kamerayı kullanarak kullanıcıların yüzünü algılıyor ve duygularını tahmin etmeye çalışıyor.

Bu patent, Facebook'taki bir içeriği gördüğünüzde sizden habersiz ön kameranızdan yardım alacak ve yüz ifadenizi kontrol ederek duygunuzu analiz edecek. Böylelikle hangi içerikte ne tür tepkiler oluştuğu anlaşılacak. Örneğin, bir arkadaşın payalaştığı fotoğrafa gülümsüyorsanız, algoritma haber kaynağınızda arkadaşınızın o tarz resimlerine benzer daha fazla içerik üretecek.

Bu haberin ardından Facebok'un kurucusu Mark Zuckerberg'in geçtiğimiz yıl webcam'ini bantlamasını yenidnen gündeme getirdi. Zuckerberg'in geçtiğimiz yıl paylaştıüı bir fotoğrafta webcam üzerine bant taktığı görülmüştü.

Facebook'un bu hizmeti kullanıma sunup sunmadığına dair resmi bir açıklama yok.