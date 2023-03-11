Facianın eşiğinden dönüldü: THY uçağı...
Facianın eşiğinden dönüldü: THY uçağı...
Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum uçağında inişte motor sürtmesi yaşandı. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda, yolcular sorunsuz şekilde tahliye edilirken uçak ise bakıma alındı. İşte haberin detayları...
Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Erzurum seferini yapan ve iniş sırasında motor sürtmesi yaşanan uçağı, yolcuların sorunsuz şekilde tahliyesinin ardından bakıma alındı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TC-JFH kuyruk tescilli ve TK 7072 sefer sayılı Ankara-Erzurum uçağında, Erzurum Havalimanı'na iniş sırasında kuvvetli yan rüzgar sebebiyle motor sürtmesi yaşandı.
UÇAK BAKIMA ALINDI
Sefer sonrası yolcular uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken, uçak görevlilerce bakıma alındı.
Öte yandan, söz konusu seferin dönüşü emniyet kuralları çerçevesinde iptal edildi.
AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.