Bu kadarına pes! Gelin, düğünden saatler önce kayınvalidesinin hâlâ müstakbel eşini emzirdiğini öğrendi

Bir düğün planlayıcısı olan ‘Unfiltered Bride’ podcastinin sunucusu Georgie Mitchell, düğünlerde karşılaştığı ilginç durumları anlattığı yayınları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son planladığı düğünde gelinin düğününden saatler öncesinde kayınvalidesinin müstakbel eşini emzirdiğini gördüğünü ifade eden Mitchell anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

Bir düğün planlayıcısı olan Georgie Mitchell, gelin ve damadın düğünlerde yaşadığı ilginç olayları anlattığı podcasti sayesinde sosyal medyada ilgi çekmeyi başardı. Düğün gününde çiftlerin bazı çok fazla ilginç olay geldiğinden bahseden Mitchell, son planlayıcısı olduğu düğünde yaşadığı duruma kendisinin de bir hayli şaşırdığını açıkladı. Podcastinde gelinin ve damadın adını vermeden olayı anlaran Mitchell’in hikayesi kullanıcılar arasında kısa sürede popüler oldu.

İNANMAKTA ZORLANDILAR

Mitchell’in anlattığı hikayede gelinin tuvalete gitmek için yanından ayrıldığını ve ağlayarak döndüğünü söyleyerek, “Gelin odaya birden ağlayarak girdi. Ona ne olduğunu sordum. Damadın kendisini aldattığını zannettiğini söyledi. Ancak sonrasında aldatılmadığını fark etmiş. Şoke olduğu manzarada aslında kayınvalidesinin damadı emzirdiğini görmüş. Yaşanan bu duruma rağmen düğün devam etti. Bu olay bir sır olarak saklandı” dedi.

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