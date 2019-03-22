Fahriye Evcen, 1 milyon TL'ye anlaştı

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, internette kanal açma modasına uydu.

Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu'da da geniş bir hayran kitlesi bulunan Fahriye Evcen, şöhretini paraya çevirmek için Dubai merkezli bir prodüksüyon şirketiyle anlaştı.

Önceki gün ünlü oyuncuyla bir araya gelen şirketin müdürü Michel Chahda, iş birliğini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Özel hayatı ve kariyeri ile ilgili bilinmeyenleri kendi kanalında hayranları ile paylaşacak olan Evcen, bu anlaşmadan 1 milyon TL alacak