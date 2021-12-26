Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, bir fotoğraf herkesin dikkatini çekti

Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi. Eşiyle art arda pozlarını paylaşan Evcen, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu yazdı. Fotoğrafların arasında en dikkat çeken poz ise Özçivit'in Evcen'in kolunu ısırdığı kare oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun'u Fahriye Evcen, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da gündem olmaya devam ediyor. Çalıkuşu setinde tanıştığı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019 yılında ilk bebeğini kucağına alan oyuncu, eşinin doğum gününe özel paylaşımlar yaptı.

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Instagram'da 12,4 milyon takipçisi bulunan Evcen, Burak Özçivit'le peş peşe pozlarını paylaşarak "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Evcen'in paylaşımlarının arasında en dikkat çeken poz ise Özçivit'in oyuncunun kolunu ısırdığı anlar oldu. Eşinin romantik paylaşıma sessiz kalamayan yakışıklı oyuncu ise "Sağ ol bir tanem hep birlikte" yorumunu yaptı.

Ünlü çiftin pozu kısa sürede 876 binden fazla beğeni aldı.

İşte Evcen ve Özçivit'in romantik pozları...

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