Canlı yayında bir anda göğsünü açtı, kanal anında kapatıldı

Dünyaca ünlü bir alışveriş ve teknoloji şirketinin canlı yayınında skandal anlar yaşandı. Yayıncılardan birinin göğsünü açması nedeniyle ünlü şirketin kanalı bir süreliğine kapatıldı. Twitch'te çıplaklığa kesinlikle izin verilmiyor.

ABD merkezli bir teknoloji devinin resmi Twitch kanalında beklenmedik bir olay yaşadı. Yayıncı Henar Alvarez'in kendini canlı yayında ifşa etmesinin ardından şirket, kendi İspanyolca Twitch Kanalını kısa süreliğine askıya aldı.

ÇIPLAKLIĞA KESİNLİKLE İZİN VERİLMİYOR

Twitch'te çıplaklık kesinlikle yasak olduğu için yayıncılar en ufak bir görüntü verdiğinde kanalları bir süreliğine kapatılıyor. Ama böyle bir durumun şirketin resmi sayfasında olması ve kendi kanalını kapatması ise alışıldık bir durum değil.

CANLI YAYIN TEKRARI KANALDAN SİLİNDİ

Yasak 24 saatten kısa bir süre sonra kaldırıldı ve yayının kanaldan silindiği görüldü. Diğer yandan, söz konusu olayla ilgili şirketten herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

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