Fark azaldı!

Reyting sonuçları 18 Mart: Çukur, Yasak Elma, Survivor, Söz reyting rekabeti…

18 Mart akşamının reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam reytinglerde Çukur, Yasak Elma, Survivor, Söz yarışı vardı. Farkın çok az olduğu akşamda reytinglerde kim lider oldu? İşte sonuçlar...

18 Mart Reyting sonuçları belli oldu ve total raporuna göre Söz dizisi birinci olurken, Çukur az farkla ikinci sırada yer aldı. Yasak Elma reyting sıralamasında dördüncü oldu. Survivor yarışma programı ise beşinci sırada yer aldı. Total bazda reytinglerde ilk yirmi sıra haberimizde.

REYTİNG SONUÇLARI 18 MART