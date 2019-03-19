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Kendisine meyve suyu enjekte edince...

Kendisine meyve suyu enjekte edince...

Şok!

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Kendisine meyve suyu enjekte eden Çinli kadın az daha ölüyordu

Çin'de kendisine damardan meyve suyu enjekte eden bir kadın ölümden döndü.

 Çin'in Hunan eyaletindeki Şiangnan Üniversite Hastanesinden bir görevli, "sağlıklı olmak için" 20 çeşitten fazla meyvenin  suyunu kendisine damardan enjekte eden 51 yaşındaki kadının böbreği, karaciğeri,  kalbi ve akciğerinin zarar gördüğünü söyledi.

Kadının 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde tutulduğu, daha  sonra odaya çıkarıldığı ve bir süre sonra da taburcu edildiği belirtildi.

Sosyal medyada kadınla ilgili #OldWomanPutsJuiceIntoVeins etiketi  altında yorumlar paylaşıldı.

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