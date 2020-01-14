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Fatih Terim 'hayır' dedi!

Fatih Terim 'hayır' dedi!

Fatih Terim 'hayır' dedi!

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Cim-Bom’da, Bursaspor’a kiralanacağı söylenen Jesse Sekidika için vize çıkmadı. Sarı-kırmızılılar'ın kısa bir süre önce kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcuyu, yeşil-beyazlılar kiralık olarak istedi. Ancak Galatasaray olumsuz yanıt verdi.

Teknik direktör Fatih Terim’in performansından memnun olduğu Sekidika’ya ligin ikinci yarısında şans vereceği belirtildi.

 

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