Fatih Terim 'hayır' dedi!

Cim-Bom’da, Bursaspor’a kiralanacağı söylenen Jesse Sekidika için vize çıkmadı. Sarı-kırmızılılar'ın kısa bir süre önce kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcuyu, yeşil-beyazlılar kiralık olarak istedi. Ancak Galatasaray olumsuz yanıt verdi.

Teknik direktör Fatih Terim’in performansından memnun olduğu Sekidika’ya ligin ikinci yarısında şans vereceği belirtildi.