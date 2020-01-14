Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den müjdeli haber

Fenerbahçe, sakatlanarak sezonu kapatan Sadık Çiftpınar'ı 28 kişilik TFF listesinden çıkardı. Sadık'ın yerine listeye Mehmet Ekici eklendi.

Sarı-Lacivertli takımda Mehmet Ekici kadroya geri döndü. Deneyimli oyuncu sakatlanarak sezonu kapatan Sadık'ın yerine TFF listesine eklendi.

KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Diğer yandan Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynayacağız Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosu da belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN KAYSERİSPOR KADROSU ŞÖYLE:

Altay, Harun, Erten, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Isla, Murat, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Dirar, Alper, Ferdi, Kruse, Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt, Muriç. Yeni transfer Simon Falette kadroda yer almadı.