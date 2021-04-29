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“Fatma”ya yorum yağmuru

“Fatma”ya yorum yağmuru

“Fatma”ya yorum yağmuru

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Başrolünde Burcu Biricik’in yer aldığı “Fatma” dizisi dijital platformda yayın hayatına başladı.

Başak Abacıgil Sözeri’nin yapımcılığını üstlendiği, Özgür Önurme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisinin ilk bölümü sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Biricik’in performansına yorum yağdı. “Kırmızı Oda, Camdaki Kız ve Fatma gibi dizilerden sonra Burcu Biricik’in psikolojisi bozulmazsa kesin bordo berelidir” tarzındaki yorumlar ses getirdi.

Hürriyet

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