Pandemide yapılacak en iyi şey çocuk doğurmak!

Ekranın efsaneleri arasına giren dizinin yıldızı, meğer bu yılın başında anne olmuş. Koronavirüs pandemisi nedeniyle göz önüne çıkmayan, zaten sosyal medyayla da arası iyi olmayan yıldız, mutlu haberi arkadaşının sunduğu bir podcast yayınında açıkladı.

"PANDEMİDE YAPILACAK EN İYİ ŞEY BEBEK DOĞURMAK"

İlk kez anne olan yıldız, bu konuda da "Pandemide yapılacak en iyi şey hamile kalmak ve bir bebek dünyaya getirmek" diye şaka da yaptı.

Hürriyet