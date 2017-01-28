FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI!

Bu sabah 02.00’de Gazimağusa’dan,İskele istikametine doğru seyreden van aracın yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarpması sonucunda bir kişi öldü, diğeri ağır yaralandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-İskele istikametinde seyreden MH 717 plakalı van aracın, yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarpması sonucunda bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Ölen şahsın 40 yaşlarında olduğu, ancak üzerinden kimlik çıkmadığı bildirildi.

Diyalog muhabirinin olay yerinden ve hastane yetkililerinden elde ettiği biglilere göre; bu sabah 02.00 raddelerinde Gazimağusa’dan, İskele istikametine doğru aşırı süratle seyreden aracın çarpması sonucunda 50 metre kadar sürüklenen yayalardan biri ambulans ile hastaneye kaldırılıken yolda can verdi. Diğerinin ise ağır yaralı olduğu haber verildi. Kaza sonrasında van aracın şoförü polis tarafından gözaltına alındı.

Diyalog