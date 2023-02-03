Feci kaza!

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

” 03.02.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bulunan Köpek Barınağı önlerinde, Barış AYGÜN (E-21) 90 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GP 632 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjün bordur taşlarına çarparak karşı şeride geçmiş ve yolun sağından yoldan çıkıp 4 metre derinliğindeki su menfez çukuruna çarptıktan sonra, takla atıp tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Emre HACIHASANOĞLU (E-19) ve Enes AYGÜN (E-25) ambulans ile kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Emre HACIHASANOĞLU ve Enes AYGÜN acil serviste müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Barış AYGÜN ise yapılan ameliyatın ardından cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 02.02.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda, isimsiz toprak alan içerisinde, Rıfat AKKUYU (E-31) yönetimindeki NR 263 plakalı araç ile batı istikametine doğru geri geri seyredip dikkatsizce anayol konumunda bulunan Şht. Adnan Damar Sokağa giriş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru 71 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Tanyel DAYIOĞLU (K-37)’nun, yönetimindeki SE 616 plakalı araç ile dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu sağ şerit içerisinde çarpışmışlardır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan NR 263 plakalı araç sürücüsü Rıfat AKKUYU ve araçta yolcu olarak bulunan Caner ÖNER (E-40) kaldırılmış oldukları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.”

BRT