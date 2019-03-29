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Feci kaza 4 yaralı

Feci kaza 4 yaralı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Pirhan köyü civarlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Yeni Bakış Gazetesi'nden Gamze Baykur'un haberine göre;  Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun Pirhan  köyü civarlarında dün akşam meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Naci Hammadi, Elhhonis İprahim, Yılmaz Atakan ve Soyadı henüz öğrenilemeyen Amir adlı gençler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Lefkoşa ve Gazimağusa devlet hastanesine kaldırıldı.

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