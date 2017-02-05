FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çayırova’da Premix Beton’da çalışan Bangladeşli İdris Dhali, beton mikserinin içine düşerek feci şekilde can verdi

Nadire BAHADİ

Dün saat 19.45 sularında döküme gitmek için hazırlanan mikserin içerisine düşen İdris Dhali, arkadaşlarının kendisini uzun süre aramasının ardından bulundu. Dhali’yi bulamayan arkadaşları, şüphe üzerine beton mikseri içerisindeki malzemeyi boşalttı. Acı gerçek, Dhali’ye ait parçaların etrafa saçılması ile ortaya çıktı.

Mikser çalıştığı sırada içerisine düşen Dhali’nin kolunun koptuğu, vücudunun ciddi şekilde parçalandığı öğrenildi.

Dün akşam geç saatlere kadar devam eden kurtarma çalışmaları sonunda, Dhali’nin cansız bedeni Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uzun süren çalışmalar sonrasında ceset bir bütün haline getirilebildi.

Mikserin etrafını güvenlik çemberi içerisine alan polis ekipleri, kimsenin olay yerine yaklaşmasına izin vermedi. Mikser içerisindeki malzemeler yıkanarak temizlendi ve işçi Dhali’nin vücut bütünlüğü sağlanabildi.

Elde edilen bilgiye göre, Çalışma Dairesi ekipleri yarın Ali Osman Uçanok’un sahibi olduğu Premix Beton’a giderek yaşanan olayda herhangi bir ihmal olup olmadığını inceleyecek.

Havadis