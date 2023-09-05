Felekten Bir Gece'yi inceleyen aslan uzmanı filmin ardındaki acı gerçeği açıkladı

Dağ aslanları konusunda uzman bir biyolog, Felekten Bir Gece'deki (The Hangover) merak uyandıran sahneyi incelerken, tutsak kaplanların ardındaki gerçeği de açıkladı.

Sevilen komedi Felekten Bir Gece'de üç yakın arkadaş, sarhoş bir gecenin ardından gözlerini açtığında neler olduğunu hatırlamazken, banyolarında bir Bengal kaplanıyla uyanıyordu.

Mike Tyson'ın kaplanı kullanıldı

Bu sahne, Mike Tyson'a ait gerçek bir kaplan ve aksiyon dolu sekanslarda yer alan bir kaplan kuklasının kombinasyonu kullanılarak çekilmişti.

Bradley Cooper, Zach Galifianakis ve Justin Bartha'nın başrolleri paylaştığı 2009 yapımı film, hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanmıştı.

Dağ aslanı biyoloğu Mark Elbroch'a göre, Felekten Bir Gece'de anlatılan tutsak kaplan fenomeni kamuoyunun düşündüğünden çok daha yaygın.

Insider'a konuşan Elbroch, "sadece ABD'de esaret altında tutulan kaplan sayısının, tüm dünyadaki vahşi kaplan sayısından daha fazla olduğunu" açıkladı.

Bu evcil bir kaplan. Sadece ABD'de esaret altında tutulan kaplan sayısı, tüm dünyadaki vahşi kaplan sayısından daha fazla. Ve bu düşünülmesi gereken çılgınca bir şey.

"Tüyler ürpertici"

Kaplanın kulaklarına dikkat çeken biyolog, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kulakları ilerideydi, kedilerin kulaklarına her zaman dikkat etmek gerekir. Bu tehdit altındaki bir hayvan değildi, tedirgin bir hayvan da değildi. Tüyler ürpertici.

Kaplanı uyuşturma sahnesiyle ilgili de konuşan Elbroch, şöyle dedi:

Kaplanı uyuşturmaya çalışmak ilginç bir fikir. Aslında bunu vahşi hayvanlar üzerinde deneyen insanlar tanıyorum. Şırınga kullanıyorlar ve uyuşturucu yüklüyorlar. Sahada işe yaradığını gördüm, yani bu gerçek. Yani, ne verdiklerine bağlı olarak gerçek gibi.

Kaplanın arabanın koltuğunu çiğnediği sahneye değinen Elbroch, bunun yer değiştirmeyi işaret ettiğini vurguladı:

Biz buna yer değiştirme davranışı diyoruz. Birçok tutsak hayvan farklı şekillerde stres belirtisi gösterir. Bilirsiniz, bir şeyleri ısırırlar, bir şeyleri tırmalarlar. Bu filme gerçekçilik açısından 10 üzerinden 5 vereceğim.



Independent Türkçe, Insider, ScreenRant

Independent Türkçe