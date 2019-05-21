Fenerbahçe istemişti...

Transfer dönemini hızlı geçirmek isteyen Fenerbahçe, bir hamlesinde başarısız oldu. 2 aydır temasların olduğu İsviçreli defans oyuncusu Timm Klose, kulübü Norwich’le biten sözleşmesini 3 yıl uzatma kararı aldı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro için transfer çalışması yapan Fenerbahçe için sürpriz bir gelişme oldu. İngiliz basınında yer alan haberde, geçtiğimiz nisan ayında sarı-lacivertlilerin iletişime geçtiği Norwich’li savunma oyuncusu Timm Klose’nin farklı bir karar aldığı belirtildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek İsviçreli futbolcu için 2 aydır temaslarını sürdüren Fenerbahçe başarılı olamadı. Ada basınındaki haberlerde, Klose’nin tam tersi bir şekilde Norwich’le sözleşme uzattığı ve takımında kalmak istediği aktarıldı.

Norwich City’nin resmi internet sitesinde de Timm Klose ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı duyuruldu.