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Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den!

Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den!

Beşiktaş'ın ilk transferi Süper Lig'den!

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Yeni Malatyaspor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken tecrübeli kaleci Ertaç Özbir’in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli kaleci Ertaç'ın kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş’la yeni dönem için anlaşma sağlayan 29 yaşındaki file bekçisinin bonservisi elinde olarak Kara Kartal’a katılması bekleniyor. Deneyimli isim, bu gelişmeyle Beşiktaş’ın 2019-20 sezonu öncesindeki ilk transferi olacak.

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