Fenerbahçe'de 2019-20 sezonunda bu isimler yok!.

Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren fakat diğer taraftan da yeni sezon hesaplamalarını yapmayı da unutmayan Fenerbahçe'de Ali Koç bu yaz için farklı bir transfer politikası yürütmeyi planlıyor.

Gelecek sezon için yapılacak transferde ağırlıklı olarak genç futbolcuları hedefleyecek sarı lacivertli ekip mevcut kadroda Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda kapıyı göstereceği isimleri de şimdiden belirledi.

İşte 2019-20 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda yer alması beklenmeyen isimler...

KAMENI

Malaga'yla sözleşmesi sona erdikten sonra sarı lacivertli ekibe transfer olan Carlos Kameni 'istenmeyen adam' listesindeki isimlerden.

Piyasa değeri: 150 bin €

TOLGA CİĞERCİ

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle hiçbir maçta forma giyemedi.

Piyasa değeri: 1.25 milyon €

İSMAİL KÖYBAŞI

Beşiktaş'la sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan İsmail bu sezon 10 maçta görev aldı; golü ya a asisti yok.

Piyasa değeri: 1.1 milyon €

DIEGO REYES

Sezon başında Porto ile sözleşmesi bittikten sonra transfer edilen Reyes sarı lacivertli formayı 12 kez giydi. Ara transfer dönemined İspanyol ekibi Leganes'e kiralanan Reyes gelecek sezon Ersun Yanal'ın planları arasında yer almıyor.

Piyasa değeri: 3 milyon €

NABIL DIRAR

Volkan Demirel ve Çaykur Rizespor'a transfer olan Aatıf'la birlikte affedilen isimlerden olan Dirar her ne kadar takıma dönse de sarı lacivertli ekibin gelecek sezon planları arasında yer almıyor.



Piyasa değeri: 1 milyon €

FREY

Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı yaratan transferlerinin başlarında olan Frey, 2.3 milyon euro'ya Zürih'ten transfer edildi, 19 maçta sadece 5 gol kaydetti.

Piyasa değeri: 2.5 milyon €

MEHMET TOPAL

Bu sezon 17 resmi maçta forma giyen ve 2 asist yapan Mehmet Topal, Ersun Yanal'ın gelecek sezon için planları arasında yer almayan isimlerden.

Piyasa değeri: 2 milyon €

SKRTEL

Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden olan savunmanın vazgeçilmez ismi Martin Skrtel bu sezon 22 mücadelede görev yaptı. Tecrübeli oyuncunun gelecek sezon kadroda yer alması beklenmiyor.

Piyasa değeri: 2 milyon €

SOLDADO

Villarreal'den 5 milyon euro karşılığında transfer edilen Soldado bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol atıp 1 de asist yapabildi.

Piyasa değeri: 1 milyon €

ALPER POTUK

Eskişehirspor'dan 6.5 milyon euro'ya transfer edilen ve beklenen seviyeye çıkaramadığı performansıyla Ersun Yanal'ın gözüne giremeyen Alper'in şu anki piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında.

BENZIA

Fenerbahçe'de sürekli eleştirilen isimlerden biri olan Yassine Benzia, sarı lacivertli formayla çıktığı 16 maçta sadece 2 asistlik katkı sağlayabildi.

Piyasa değeri: 4 milyon €

NEUSTADTER

Schalke'yle sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'ye imza atan Neustadter bu sezon Fenerbahçe formasını 23 maçta terletti, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Piyasa değeri: 2.5 milyon €

SLIMANI

Fenerbahçe'de transferin en büyük hayal kırıklığı olan Islam Slimani, Leicester City'den kiralandığında takımın en büyük gol silahı olması bekleniyordu. Faslı oyuncu bu sezon 19 maçta sadece 4 gol atabildi. Sezon sonunda kiralık kontratı sona erecek olan Slimani'nin tekrar kiralanması gibi bir ihtimal masada bulunmuyor.

Piyasa değeri: 10 milyon €

VALBUENA

Fransız devi Lyon'dan geçen sezon 1.3 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye imza atan Valbuena 17 maçta 2 gol 6 asistlik performans gösterdi.

Piyasa değeri: 1.5 milyon €