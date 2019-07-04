Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Kadrosuna daha önce Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu ve Max Kruse’yi kattığını açıklayan sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki sol beki de transfer edecek. Ayrıca Garry Rodrgues için görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. 1. Lig ekibi Ümraniyespor’da forma giyen Yasir Subaşı, 14 bin euroya transfer olduğu İstanbul ekibindeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Bunun üzerine Fenerbahçe, eski oyuncusunun sözleşmesindeki, “1 milyon TL’ye geri alınabilir” maddesini devreye soktu ve Yasir’i renklerini kattı.

2 yıl için 5 milyon euro ödenecek

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’ın gelecek sezon planlamasında yer almayacak Garry Rodrigues’i kiraladığı ifade edildi.

Yeşil Burun Adalı 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Rodrigues ile 2 sezonluk sözleşme imzalanacağı ve futbolcunun da yaklaşık 2-2.5 milyon euro civarı yıllık ücret alacağı belirtildi.