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  3. Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaraylı oluyor!
Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaraylı oluyor!

Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaraylı oluyor!

Fenerbahçe'yi reddetti, Galatasaraylı oluyor!

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Konyaspor maçında kötü bir performans ortaya koyan Yuto Nagatomo için çanlar çalmaya başladı.

Fatih Terim'in sol bekte sol ayaklı bir oyuncu istediği bilinirken, İtalya'dan Galatasaray'ı ilgilendiren haberler geldi. Fiorentina'nın Nagatomo için teklif yapacağı konuşulurken, sarı-kırmızılı kulüp Japon sol bekin alternatifini hazırladı: Dalbert Henrique. Inter'de forma şansı bulamayan Dalbert, Kolarov'u alamayan Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti. 25 yaşındaki Brezilyalı sol bek,Şampiyonlar Ligi faktörüyle Galatasaray'dan gelecek olası teklifi değerlendireceğini söyledi. Nagatomo satılırsa FFP'den kurtulacak sarı-kırmızılılar, Inter'den Dalbert'i kiralayacak.

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