Fener'de alarm verildi!

Isla ile Moses için derbi alarmı

İlk hafta 5-0 kazanılan Gazişehir maçında sakatlanan sağ bek Mauricio Isla ile sağ kanat Victor Moses özel program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dün takımdan ayrı çalışan iki oyuncunun cumartesi günü ligde oynanacak Ankaragücü mücadelesinde forma giymeleri beklenmiyor. Isla ile Moses’ın bir sonraki hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmeleri için sağlık ekibinin seferber olduğu öğrenildi.