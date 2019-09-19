Ayağınızı sıkan ayakkabıya çözüm sirkede!

Sıkan ayakkabı nasıl açılır?

Beğenerek aldığınız ayakkabılar ayaklarınızı sıkıyor alabilir. Bu durum herkesin yaşayabileceği rahatsızlık verici bir durumdur. Bütün gün ayakkabıya maruz kalan ayakkabılar eğer sıkıyorsa korkunç bir gün geçmesine neden olabilir. Sıkan ayakkabılarını iade etmenize ya da rafa kaldırmanıza gerek yok birkaç pratik yöntemle sıkan ayakkabınızı açabilirsiniz. Nasıl mı? İşte püf noktalar...

Ayaklarımızın sağlığı çok önemlidir. Bütün gün vücudumuzu taşır ve oradan oraya hareket etmemizi sağlar. Ayakkabılarımız sıkıyorsa başka bir şeylere odaklanmak zor olacaktır. Fazlasıyla canımız yanar ve bizi bütün gün rahatsız eder. Sürekli sıkı ayakkabılar tercih ederek ayak sağlığını riske atmış oluruz. Bu nedenle ayakkabı seçiminde dikkat etmeliyiz. Dar ve sıkan ayakkabılarınızın bazı yöntemlerle açılmasını sağlayabilirsiniz. İşte sıkan ayakkabıları açmanın püf noktaları…

SIKAN AYAKKABI NASIL AÇILIR?

KALIN ÇORAP GİYİNME YÖNTEMİ

Sıkan ayakkabılarınızın açılması için kalın bir çorabı giyinerek ayakkabılarınızı giyinin. Bu şekilde 1-2 saat dolaştıktan sonra ayakkabılarınızın genişlediğini göreceksiniz.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ YÖNTEMİ

Saç kurutma makinesi yöntemi ile ayakkabılarınızın kolaylıkla açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabılarınızın sıkan kısımlarına ıslatarak saç kurutma makinesinin en sıcak ayarında kurutmalısınız. Böylelikle ayakkabı yumuşayacak ve esneme olacaktır.

SİRKE VE GAZETE YÖNTEMİ

Eskilerden beri kullanılan yöntemlerden biri olan gazete kağıdı yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Sirke ile gazete kağıdını ıslatın. Daha sonra gazeteyi sıkarak ayakkabılarınızın içine yerleştirin. Bir gün beklettikten sonra ayakkabılarınızın açıldığına şahit olacaksınız.

PATATES YÖNTEMİ

Patatesleri soyun ve ayakkabılarınızın içine yerleştirin. Bir gün boyunca ayakkabılarınızı bu şekilde bekletebilirsiniz göreceksiniz ki ayakkabılarınız açılmış olacaktır.

BUZDOLABI POŞETİ YÖNTEMİ

Buzdolabı poşetinin yarısına kadar su doldurun ve ayakkabılarınızı yerleştirin. Daha sonra ayakkabıları buzluktan çıkararak buzunun çözülmesini sağlayın. Kurutma makinesi ile kurutun.