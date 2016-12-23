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FETÖ'CÜLERİN KAÇIŞ YOLU KKTC!

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FETÖ'CÜLERİN KAÇIŞ YOLU KKTC!
KKTC'yi kullanarak...

FETÖ'cüler Gürcistan ve KKTC üzerinden kaçmaya çalıştı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçmaya çalışan yeşil pasaport sahibi 2 bin 600 FETÖ'cü, havaalanındaki kontrollerde yakalandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yurtdışına kaçmaya çalışan yeşil pasaport sahibi 2 bin 600 FETÖ'cü, havaalanındaki kontrollerde yakalandı. En çok ABD, Almanya ve İsveç'e kaçmak isteyin örgüt üyeleri, pasaport kontrolünden kaçmak için de nüfus cüzdanıyla giriş yapılabilen KKTC ve Gürcistan'a yöneldi. Firarilerin KKTC'den Rum Kesimi'ne, Gürcistan'dan ise Ermenistan'a geçtiği belirlendi. 

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında uygulamaya başlanan OHAL kapsamında ve yürütülen soruşturmalara bağlı olarak Türkiye genelinde birçok alanda olduğu gibi yurtdışı çıkış ve giriş işlemlerinde de sıkı tedbirler alındı.

HER YOLU DENEDİLER

Bu tedbirler kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz'dan aralık ayı başına kadar yeşil (hususi) ve Gri (hizmet) pasaportla yurtdışına çıkmaya çalışan toplam 2 bin 611 kişi, FETÖ kapsamında yurtdışı çıkış yasağı konularak çıkış yapamadı. Haklarında yakalama kararı bulunan 70'i kişi mahkemeye sevk edildi. FETÖ mensupları polisi atlatabilmek için çeşitli yollar deniyor.

Akşam'ın haberine göre; Yeşil pasaport engeline takılmadan kaçmanın yollarını arayan FETÖ'cüler, pasaporta gerek olmadan sadece nüfus cüzdanıyla çıkış yapılabilen yavru vatan KKTC ve Gürcistan'ın Batum şehirlerine gitmenin yollarını arıyor. Yeşil pasaport sahibi olduklarını gizlemeye çalışan bu kişiler, polise nüfus cüzdanlarını veriyor. Ancak emniyetin bilgisayar sisteminde kayıtları bulunduğu için amaçlarına ulaşamıyor ve yakayı ele veriyorlar.

HEDEFLERİ ABD

Yurtdışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler, Gürcistan üzerinden Ermenistan'a, KKTC üzerinden de Güney Kıbrıs'a geçmenin yollarını arıyor. FETÖ üyeleri bu iki ülkenin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İsveç gibi ülkelere gitmeye çalışıyor.

227 PASOPORTA EL KONULDU

Darbe girişiminin yaşandığı temmuz ayında Atatürk Havalimanı'ndan yeşil pasaportla yurtdışına çıkmaya hazırlanan 227 kişinin pasaportuna FETÖ'den dolayı el konuldu. Bunlardan 8'i, haklarındaki gözaltı kararı nedeniyle savcılığa gönderildi. Ağustos'ta tam 1007 FETÖ'cü yakalandı, 36'sı mahkemeye sevk edildi.

Eylül'de ise 617 kişinin yeşil pasaportuna el konuldu, 8'i savcılığa çıkarıldı. ekimde 391, kasımda ise 281 kişi yine polis engeline takıldı, haklarında yurtdışı çıkış yasağı konularak pasaportlarına el konuldu.

 

 

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