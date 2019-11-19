Fikret Ali'nin ilk fotoğrafı!
Fikret Ali'nin ilk fotoğrafı!
A+A-
Fikret Ali'nin ilk fotoğrafı! Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları...
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları Fikret Ali'nin ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin oğulları 18 Kasım Pazartesi günü özel bir hastanede dünyaya geldi. Çift oğullarına “Fikret Ali” ismini verdi.Saat 13:52’de dünyaya gözlerini açan Fikret Ali, 2.68 kg, 46.5 cm doğdu. Doğumda Ali Atay eşi Hazal Kaya’yı yalnız bırakmadı.
Etiketler : Fikret Ali, ilk fotoğraf
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.