Final yapması beklenirken sürpriz karar!

TRT 1 yayın akışı: Şampiyon neden yok, bitti mi? Şampiyon yeni bölüm ne zaman?

Şampiyon dizisi yeni sezonda her Perşembe akşamı TRT 1'de yayınlanmaya başlamıştı. TRT uzun süre dizinin reklamını yapmıştı ancak dizi beklentileri karşılayamadı. Reytinglerde bir türlü bekleneni yakalayamayan dizi aynı saatte yayınlanan Mucize Doktor ile rekabet edemedi. Dizinin final yapacağı konuşulurken yayın günü değiştirildi. Peki Şampiyon yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

Şampiyon dizisi yeni bölümleriyle bundan sonra her Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un yer aldığı dizide “Kafkas” lakaplı Fırat Bölükbaşı isimli genç boksörün oğluyla birlikte verdiği mücadele ekrana geliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI