FİRARI UZUN SÜRMEDİ!
Arazide yakalandı!
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Askeri mahkemeden firar eden zanlı, çok geçmeden İnönü - Türkmenköy arasındaki bir arazide yakalandı.
Kıbrıs’ın güneyinden araba sirkat ederek kuzeye geçirdiği iddiası ile tutuklanan 23 yaşındaki Gökhan Doğan, dün öğle saatlerinde Lefkoşa Askeri Mahkemeden firar etti, Doğan, İnönü - Türkmenköy arasındaki bir arazide polis ekipleri tarafından gizlenmiş vaziyette bulunarak tutuklandı.
Etiketler : Askeri mahkeme, firar, Gökhan Doğan
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