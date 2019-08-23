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FİRARI UZUN SÜRMEDİ!

FİRARI UZUN SÜRMEDİ!

Arazide yakalandı!

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Askeri mahkemeden firar eden zanlı, çok geçmeden İnönü - Türkmenköy arasındaki bir arazide yakalandı.

Kıbrıs’ın güneyinden araba sirkat ederek kuzeye geçirdiği iddiası ile tutuklanan 23 yaşındaki Gökhan Doğan, dün öğle saatlerinde Lefkoşa Askeri Mahkemeden firar etti, Doğan, İnönü - Türkmenköy arasındaki bir arazide polis ekipleri tarafından gizlenmiş vaziyette bulunarak tutuklandı.



 

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