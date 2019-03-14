Fırat Aydınus'a şok!
Cezası belli oldu!
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PFDK'dan hakem Fırat Aydınus'a ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, hakem Fırat Aydınus'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus'a, "futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması" gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.
Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.
Etiketler : PFDK, Fırat Aydınus, ceza
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