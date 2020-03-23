Galatasaray'da Fatih Terim'den Sonra Hasan Şaş ve Ümit Davala'da da Koronavirüs Pozitif Çıktığı İddia Edildi
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Fatih Terim'in yanı sıra Galatasaray'da Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ayrıca bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.
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Galatasaray Teknik Direktörü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Fatih Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." ifadelerini kullanmıştı. Fatih Terim'in yanı sıra Fatih Terim'in kızı ve damadının da koronavirüs testinin pozitif olduğunu öne süren Fatih Altaylı, Galatasaray'lı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.
Fatih Altaylı, "Fatih Terim'in yanında damadı ve kızı var. Ümit Davala ve Hasan Şaş'ta da koronavirüs pozitif çıktı. Bir oyuncuda daha koronavirüs pozitif çıktı." diye konuştu.
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