Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Galatasaray'da Mariano depremi!
Galatasaray'da Mariano depremi!

Galatasaray'da Mariano depremi!

Galatasaray'da Mariano depremi!

A+A-

Galatasaray'da ligin devre arasın 3 hafta kala Mariano’nun gitme ihtimali iyice güçlendi.

Sarı kırmızılı teknik heyetin bu sezonki performansından hiç memnun olmadığı Brezilyalı sağ bek, Alanya maçında da sınıfta kaldı.Ocak ayına kadarki 3 lig maçında bir mucize yaşanmazsa, lig arasında Mariano ile kesin olarak yollar ayrılacak. Yabancı kontenjanında ondan yaşanan boşluk, Linnes ile doldurulacak.Aynı şekilde Şener Özbayraklı’nın da sakatlığı geçti. 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.