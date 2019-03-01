Galatasaray'da sürpriz sağ bek!

Aslan’da Mariano cezalı, Linnes sakat. Erzurumspor deplasmanı öncesi sağ bek krizi yaşayan Galatasaray’da, Terim’in sürpriz bir çözümü gündeme aldığı ve bugünkü idmanda provasını yapacağı öğrenildi.

Cim Bom’da sağ bek sürprizi... Sarı- Kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Mariano ile sakatlığı devam eden Linnes, pazar günkü Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, kupadaki Hatay spor maçındaki oyuncu performanslarından da yola çıkarak, sürpriz bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Daha önce bu bölgeyi Semih veya Ahmet Çalık’la kapatmayı düşünen Fatih hoca, bu kez Nagatomo’yu sağ beke çekme seçeneği üzerinde duruyor.

Hatay maçı etkili oldu

Bu kararda, Emre Taşdemir’in, Hatay maçında sol bekte ortaya koyduğu iyi futbol ve yaptığı 2 asistin büyük etkisi var. Tecrübeli hoca, bugünkü antrenmanda, sağda Nagatomo, solda da Emre Taşdemir’li savunma kurgusunu deneyerek ortaya nasıl bir etki çıkacağını görmek istiyor.